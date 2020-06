Addio Gianni, guru del fitness: il personal trainer trovato senza vita in casa

Lutto nel mondo del fitness. Se n’è andato all’improvviso, a 58 anni, Gianni Mentrasti, popolare personal trainer. E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione di Massignano dai carabinieri del Poggio, ieri pomeriggio, dopo che per tutta la mattinata non aveva risposto al telefono a un’amica che doveva incontrare. La morte risalirebbe a lunedì sera: è stato trovato riverso sul suo computer. Mentrasti, che viveva da solo, non soffriva di patologie, anzi: era una forza della natura, ogni giorno arrivava ad Ancona in bicicletta ed era l’emblema della salute. Il giorno prima di morire aveva tenuto regolarmente la sua lezione di spinning. Proprio per questo il magistrato ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte che, comunque, sarebbero naturali: forse un attacco cardiaco.

Il 58enne era molto stimato soprattutto alla Corpus, la palestra di Vallemiano, dove da oltre 10 anni teneva corsi di spinning e corpo libero. Amava la bicicletta, il calcio (da ragazzino ha giocato nelle giovanili dell’Anconitana), lo sci, le immersioni. E adorava organizzare escursioni nel Parco del Conero. Per le sue allieve era il “guru” del fitness, così professionale ma anche simpatico e gioviale. Era un ecologista convinto e su Facebook aveva creato la seguitissima pagina di denuncia civica «Ankon, una città da difendere», in cui affrontava temi politici e raccontava ciò che non andava della sua amata Ancona.