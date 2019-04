Ex ferroviere ed anima della Cesanella, è morto Gianfranco Bramucci

SENIGALLIA - La Cesanella è in lutto per la scomparsa a 67 anni di Gianfranco Bramucci, ex ferroviere conosciuto da tutti. L'uomo era membro dell'associazione "Noi della Cesanella" ed era da sempre attivo nelle iniziative a tutela di tutta la comunità. Gianfranco lascia la moglie Giancarla, le due figlie Martina e Veronica, le sorelle Anna Maria e Adriana ed il fratello Tonino. I funerali sono stati fissati oggi pomeriggio (venerdì) alle ore 15 alla chiesa della Cesanella.