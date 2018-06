Barista travolto da un'auto lungo la statale, Francesco non ce l'ha fatta

Ha combattuto come un leone per una settimana nonostante le gravissime lesioni subite dall'incidente. Non ce l'ha fatta Francesco "Frank" Bastianoni, il barista di 58 anni coinvolto la scorsa settimana in un terribile incidente lungo la Strada Statale 16, mentre era a bordo del suo scooter.

L'uomo, mentre stava effettuando una manovra per immettersi in strada, è stato centrato in pieno da un'auto e sbalzato per alcuni metri. Le sue condizioni erano subito sembrate molto gravi. Purtroppo dopo alcuni giorni il suo cuore ha smesso di battere.