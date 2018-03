Commercio in lutto, morto il fotografo del centro: addio a Ubaldo Ubaldi

Una tragedia ha scosso i commercianti del centro storico jesino. Si è spento ieri Ubaldo Ubaldi, storico fotografo jesino, fondatore del negozio di articoli per la fotografia di via Gramsci. L'uomo, 72enne, aveva raccontato per anni la sua città attraversi i suoi splendidi fotogrammi, che lo avevano consacrato come uno dei professionisti più apprezzati dell'intera provincia.

Da alcuni anni a gestire l'attività c'erano i figli Luca e Lucia. I funerali di Ubaldi si svolgeranno martedì 6 marzo nella chiesa di San Pietro Martire alle 10.30, con la salma che è stata composta nella casa del commiato Santarelli a Monsano.