Era ricoverato a Torrette dopo lo schianto, Federico non ce l'ha fatta

Si trovava ricoverato all'ospedale regionale di Torrette da sabato notte, dopo essere stato investito da un'Opel Astra sulla statale a Civitanova. A soli 23 anni tutta la comunità piange la morte di Federico Salvucci, il ragazzo si Porto Sant'Elpidio morto questa mattina al nosocomio del capoluogo. Sono stati i medici a dichiararlo clinicamente morto intorno alle 10, dopo che le speranze di vederlo tornare a sorridere si erano assottigliate di ora in ora. Federico si trovava a bordo del suo scooter e stava rientrando nel suo appartamento. Poi l'automobilista, un pachistano, non lo ha visto arrivare e lo ha centrato in pieno. Per il giovane le condizioni sono subito sembrate gravissime e dopo circa 48h il suo cuore ha smesso di battere.