Si accascia al volante, poi il dramma: Federico è morto a soli 33 anni

E' morto all'interno della sua auto, stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Tutta la comunità di Villa San Martino, in provincia di Pesaro, è in lutto per la scomparsa di Federico Cerreti, calciatore di 33 anni, morto ieri notte mentre stava rientrando nel suo appartamento.

Federico si trovava a cena con alcuni compagni di squadre per festeggiare il Natale. Ad un certo punto però ha iniziato ad avvertire dei dolori ed era salito in macchina per rientrare nel suo appartamento. Poi il malore, con una guardia giurata che lo ha visto esanime ed ha subito allertato il 118. I tentativi di rianimarlo sono stati vani ed il cuore di Federico non ha retto. Sul posto e sotto choc anche i suoi compagni di squadra.