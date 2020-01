Accosta la macchina e perde i sensi, soccorsi inutili: morto un automobilista

FALCONARA - E’ stato colto da un malore mentre era in auto, ha fatto in tempo ad accostare ma poi ha perso i sensi e non c’è stato più nulla da fare. E’ morto così un pensionato anconetano di 72 anni questa mattina a Falconara.

E’ accaduto poco prima delle 11, in via Puglie. L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando, secondo una prima ricostruzione, ha accostato la vettura e ha perso i sensi. Sul posto i volontari della Croce Gialla e l’automedica. Il personale sanitario ha provato a rianimare l’anziano, ma non è stato sufficiente. Sul posto anche i carabinieri.