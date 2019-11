Nel ricordo di Dennis Piangerelli, il Città di Falconara in campo con il lutto al braccio

FALCONARA - Dirigenti, staff tecnico, giocatrici e tifosi del Città di Falconara si sono uniti al dolore di Massimo Pistoni e della sua famiglia per la prematura scomparsa del caro Dennis Piangerelli, il 20enne di Monte San Vito, morto nella notte tra venerdì e sabato dopo che un'auto lo ha travolto lungo la Provinciale 76. La squadra, oggi impegnata alle 17.30 al PalaBadiali per la nona giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5, scenderà in campo con il lutto al braccio.