Tragedia in strada, travolto da un'auto mentre attraversa: ciclista morto sul colpo

CHIARAVALLE - Dramma nella tarda mattinata di oggi in via San Bernardo, dove un ciclista di 85 anni è stato centrato in pieno da un'auto ed ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla bici quando una Opel Corsa, condotta da un 86enne, l'ha centrato in pieno mentre attraversava la strada.

L'uomo è subito parso in condizioni disperate ed a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte degli sanitari del 118. Sul posto infatti sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Chiaravalle e l'eliambulanza. Per l'anziano purtroppo non c'è stato niente da fare.