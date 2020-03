Dramma in casa, mette la sveglia ma non si alza: la mamma trova il figlio 16enne senza vita

Tragedia questa mattina in un appartamento di Castelbellino Stazione. Un ragazzo di soli 16 anni è stato ritrovato senza vita in camera da letto. A scoprire il cadavere del giovane è stata proprio sua mamma, entrata nella stanza per controllare se fosse sveglio. Il 16enne infatti si sarebbe dovuto alzare molto presto e la sua sveglia era impostata per le 5.30 di mattina.

ECCO CHI E' LA VITTIMA

Intervenuto il 118 con il medico che ha tentato per oltre un'ora di rianimarlo: per lui però non c'era più niente da fare. Sul posto anche l'eliambulanza che purtroppo è dovuta ripartire vuota.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO