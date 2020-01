Tragedia in casa, trovato morto un papà di 44 anni

ANCONA - Tragedia oggi pomeriggio in un appartamento di via Montessori ad Ancona. Un ucraino di 44 anni, Kudla Heorhiy, padre di 4 figli ed operaio per una ditta esterna della Fincantieri, è stato trovato privo di vita intorno le 18.30.

A trovare il corpo è stato un suo connazionale con cui condivideva l'appartamento. Nel cadere a terra il 44enne, che si trovata in Italia dallo scorso aprile, si è ferito ed il suo coinquilino lo ha trovato in una pozza di sangue. Sul posto oltre al 118 ed il medico legale, anche il Pm Valentina Bavai. Nelle prossime ore verrà effettuato l'esame autoptico che chiarirà le cause della tragedia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO