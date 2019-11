Non risponde alla figlia, lo trovano senza vita nel letto: tragedia in un'abitazione

Tragedia questa mattina a Falconara: un uomo di 62 anni è stato trovato morto nella sua camera da letto. A dare l’allarme al 112 è stata la figlia, attorno alle 9.

Ha ripetutamente bussato alla porta del padre, un romeno da tempo residente a Falconara in via Marconi. Il 62enne aveva chiuso la porta dall’interno, lasciando le chiavi nella serratura, dunque è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri della tenenza di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, hanno forzato la porta.

L’uomo è stato trovato nel suo letto: era morto da ore, forse dalla sera prima. Il personale del 118, intervenuto con un mezzo della Croce Gialla di Falconara, ha potuto solo constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. La salma è stata già messa a disposizione dei familiari per l’organizzazione del funerale.