Stroncato da un infarto sul traghetto per la Grecia: camionista muore a 57 anni

Tragedia nel porto di Ancona: un autotrasportatore greco è morto, stroncato da un infarto, a bordo di un traghetto che lo stava per riportare nel suo Paese, attraccato alla banchina 13.

Il dramma si è consumato oggi pomeriggio attorno alle 15. Il camionista di 57 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla reception: aveva da poco parcheggiato il suo Tir all’interno della stiva della nave. Quando si è accasciato, il personale di bordo ha dato subito l’allarme al 118. Sul posto, oltre alla polizia di frontiera, è intervenuta l’automedica insieme e un equipaggio della Croce Gialla. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione siano andate avanti per quasi un’ora, non c’è stato nulla da fare: il cuore del camionista non è più ripartito.

La salma è stata trasportata all’obitorio di Torrette, mentre le autorità consolari si sono messe in contatto con la famiglia del 57enne per comunicare la tragica notizia.