Senza vestiti ed a pancia in giù, trovato un cadavere in un laghetto

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in un laghetto nelle campagne di contrata Alberotondo a Macerata. Il suo corpo galleggiava nelle acque a pancia in giù ed era senza vestiti. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia. I sommozzatori hanno poi recuperato il corpo che ora verrà identificato e verrà esaminato per chiarire le cause del decesso. A dare l'allarme è stato il proprietario di un terreno nella zona che ha visto il cadavere galleggiare nel laghetto.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO