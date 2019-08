Cadavere sui binari, linea ferroviaria bloccata: treni in ritardo fino a 200 minuti

Poco fa è stato trovato il cadavere di un uomo lungo la tratta ferroviaria adriatica, a due passi dalla stazione di Osimo (Stazione d’Osimo). Sul posto ci sono carabinieri e polizia, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per capire come procedere visto che, al momento, non è ancora chiaro come sia morto l’uomo. Il corpo si trova sul binario 1 nei pressi della stazione in provincia di Ancona e, ai passeggeri di tutta la linea ferroviaria Adriatica, da Bologna fino a sud di Ancona, sono stati annunciati ritardi fino anche a 200 minuti.

I treni regionali sono attestati a Loreto e Varano ed e' stato attivato un servizio di bus sostitutivi per il traffico regionale.