Addio Luciano, storico barbiere del centro: era andato in pensione pochi mesi fa

Era andato in pensione a dicembre, dopo aver dedicato una vita alla storica barbieria di via del Gallo, tra corso Garibaldi e corso Mazzini. Un destino crudele gli ha impedito di godersi la meritata pensione: era malato da tempo ed era ricoverato da gennaio all’ospedale di Torrette, dove ieri si è spento.

Addio a Luciano Balzani, decano dei parrucchieri: aveva 74 anni. Lascia la moglie Nadia e i figli Barbara e Marco. Balzani aveva cominciato a lavorare nella barbieria come apprendista quando aveva 14 anni ed è uno degli ultimi barbieri ad essersi diplomato all’Accademia nazionale di acconciatura maschile di Ancona, che oggi non esiste più. Ad aprire il negozio, dove ha lavorato per quasi 60 anni, fu il suocero Fernando Accoroni nel 1955. A dicembre, la sofferta decisione di andare in pensione e mettere in vendita l’attività. I funerali si terranno lunedì 25 maggio alle ore 10 nella chiesa del Santissimo Sacramento in piazza Kennedy.