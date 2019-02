Non risponde ai familiari, viene trovato morto in bagno

Tragedia questa mattina in un appartamento di via Isonzo ad Ancona, dove un uomo classe 1937 è stato ritrovato senza vita. A dare l'allarme alcuni familiari che da alcune ore non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona con gli operatori che lo hanno trovato in bagno ormai privo di vita. Secondo una prima analisi il decesso sarebbe avvenuto nella notte. Presente anche l'automedica del 118.