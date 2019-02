Non risponde ai familiari, Fulvio trovato morto in bagno

FALCONARA - Da ore non risponde ai familiari che preoccupati allertano i soccorritori. Al loro arrivo però per l'uomo non c'è più niente da fare. È morto all'età di 76 anni Fulvio Amagliani. I vigili del fuoco sono entrati questa mattina nel suo appartamento di via Nino Bixio a Falconara e lo hanno trovato ormai privo di vita. Il decesso risale alla giornata di ieri. L'uomo, che aveva problemi cardiaci, si era sentito nel pomeriggio con una parente. La stessa che questa mattina ha provato, invano, a contattarlo per telefono e che poi, dopo essersi recata in via Bixio e dopo aver bussato alla porta senza ricevere risposta, ha chiamato i soccorsi. Sul posto anche la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, la polizia ed i carabinieri.

Amagliani (foto) aveva lavorato in Regione ma in città era conosciuto per il suo passato da regista. Insieme ad Alberto Sabbatini aveva preso parte all'epopea paesana, tra gli anni '60 e gli anni '80, dell'8mm con numerosi film diretti e interpretati. Gli stessi riproposti nell'estate 2016 nella rassegna "C'era una volta Falconara". Le stesse pellicole alle quali aveva preso parte il fratello Flavio Amagliani, meglio conosciuto come Steve, venuto a mancare l'anno scorso.