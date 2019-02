Avvocato e amministratore pubblico, è morto Gianrico Prencipe

Una notizia che ha lasciato di stucco quanti – tanti – gli volevano bene e lo apprezzavano. È morto ieri mattina, a causa di un male incurabile, Gianrico Prencipe. Noto avvocato falconarese, viveva da qualche anno a Chiaravalle. Avrebbe compiuto 67 anni il mese prossimo. In passato era stato membro del cda del Cam, la vecchia municipalizzata falconarese prima dell’incorporazione con Marche Multiservizi, e presidente di Cam Reti, la partecipata comunale che si occupava di distribuzione energetica.

Prencipe nel 2001 si era candidato alle elezioni comunali falconaresi nelle fila dei Democratici di Sinistra in appoggio alla candidatura di Giancarlo Carletti, cui poi riuscì di essere eletto per il secondo mandato. Non riuscì a entrare in consiglio ma Carletti lo chiamò alla direzione della partecipata. Nel 2004 era stato eletto alla presidenza del Rotary Club di Falconara. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 28 febbraio, alle 11 nell’abazia di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle.