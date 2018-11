Sbalzato fuori dall'auto dopo il fuoristrada, un volo di 10 metri: morto giovane automobilista

Non ce l'ha fatta l'operaio di 37 anni, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale mentre era a bordo della sua auto. E' successo questa mattina intorno alle 7. L'uomo infatti si trovava sulla circonvallazione di Lunano, quando mentre stava curvando si è schiantato contro il guardrail ed è stato sbalzato dall'auto volando per circa 10 metri. Non è ancora chiaro come abbia perso il controllo del veicolo. A ritrovare il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco di Macerata, dopo che il 118 intervenuto poco dopo lo schianto non era riuscito a trovare il corpo dell'uomo. I pompieri lo hanno visto disteso ed ormai esanime nascosto tra la vegetazione. Per lui ormai non c'era più niente da fare.