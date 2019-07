Si sente male, accosta e si accascia sul volante: uomo trovato morto in auto

Qualcuno si è insospettito quando ha visto l’auto accostata sul ciglio della strada, al tramonto, con il motore ancora acceso. Chi è sceso ed è andato a verificare cosa fosse accaduto, si è trovato di fronte ad una scena agghiacciante: nel veicolo c’era un uomo riverso sul volante, senza vita. Subito è stato lanciato l’allarme, ma al loro arrivo i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

E’ morto nella sua auto, mentre tornava a casa, un operaio di 54 anni, colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. E’ accaduto attorno alle 19,30 lungo via Chiaravallese, tra Osimo e Polverigi. Nonostante il malore fatale, l’automobilista ha avuto la prontezza di riflessi di rallentare e accostare, per evitare incidenti e mettere in pericolo altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agugliano per accertare le cause del decesso - non ci sono dubbi che si tratti di una morte naturale - e i vigili del fuoco, insieme a un equipaggio del 118.