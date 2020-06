Tragico schianto in autostrada, muore il giocatore di basket Pierini: grave la moglie

E' Attilio Pierini la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull'A24 in Abruzzo, lungo l'autostrada che da Roma porta a Teramo. L'uomo, 38 anni, era alla guida della sua Audi Q5 quando a poche centinaia di metri dal traforo del Gran Sasso, si è scontrato frontalmente con un tir Volvo che percorreva la carreggiata verso Teramo.

Pierini, giocatore di basket attualmente in forza alla Virtus Civitanova ma conosciutissimo in tutto l'ambiente, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. Grave invece sua moglie, di 33 anni, che è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Teramo. All'interno dell'abitacolo anche il loro cagnolino trovato senza vita dai soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per riuscire ad estrarre il corpo di Pierini dalle lamiere. Intervenuta anche la polizia autostradale per tutti i rilievi del caso e per regolare il traffico. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.