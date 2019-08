Arturo è stato travolto sotto gli occhi della mamma, aveva solo 9 anni

Un intero comune è sotto choc e piange il piccolo Arturo, il bimbo di 9 anni travolto ieri pomeriggio mentre stava attraversando la strada nel piccolo paese di Sant'Angelo in Pontano in provincia di Macerata.

Arturo, nato a Londra ma originario del posto, si trovava in zona per trascorrere le vacanze estive con la mamma e le due sorelle. Poi alle 19 il dramma con il bimbo che attraversa la strada a circa 50 metri dalla loro abitazione e viene travolto da un'auto condotta da un uomo di 75 anni. Un impatto tremendo con Arturo che viene sbalzato via e muore, tra lo choc della mamma distante solo pochi metri. Arturo, amante del cricket e grande appassionato di rugby, lascia anche suo papà Carlo e le due sorelle Irene di 12 anni e Nora di 7. I funerali di Arturo si terranno domani pomeriggio (giovedì) alle 17 nella chiesa di Michele Arcangelo a Passo San Ginesio.