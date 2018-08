Giovane trovato morto all'alba sotto un ponte

Dramma questa mattina all'alba ad Arcevia, nei pressi del ponte Marconi. Un ragazzo appena maggiorenne è stato trovato privo di vita sotto il viadotto di Arcevia, tristemente noto purtroppo per essere stato teatro in passato di una serie di suidici. Il ragazzo è stato ritrovato intorno alle 5.30. E' ancora presto per capire cosa sia realmente successo anche se gli investigatori propendono per il gesto volontario. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco ed i Carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.