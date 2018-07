Choc in casa, lo trovano a terra senza vita: era morto da tre settimane

I vicini non ne avevano notizie da diverse settimane e quando hanno sentito l’odore nauseabondo provenire dall’appartamento del pensionato 76enne hanno sospettato il peggio. La macabra ipotesi ha trovato conferma con il blitz dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella casa di via Leopardi a Montemarciano. Militari e pompieri hanno trovato l’uomo senza vita riverso sul pavimento e secondo il primo esame del medico legale l’anziano era morto da circa 3 settimane.

Il 76enne di origini trentine viveva da solo e i vicini lo conoscevano come persona abitudinaria. In giro non si vedeva da un po', la porta dell’appartamento era rimasta chiusa per diversi giorni. Troppi per non pensare a qualcosa di strano. L’odore che si è levato dall’interno della casa con il passare dei giorni e che è diventato sempre più insistente ha spinto i vicini a contattare la sorella del pensionato. Una volta arrivata sul posto la donna è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco quando si è accorta che la chiave era rimasta inserita nella parte interna della serratura.

L’arrivo dei pompieri e dei carabinieri ha preceduto quello del medico legale che, secondo una prima ricostruzione da confermare con l’autopsia, ha riscontrato la morte per cause naturali.