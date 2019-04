Esce da casa e svanisce nel nulla, ritrovato morto nella notte

MOIE - Esce da casa e scompare nel nulla. Poi nella notte la tragica scoperta. Sono state ore di angoscia quelle vissute tra ieri sera e questa notte dalla famiglia di un 78enne, che ieri sera si è allontanato dalla sua abitazione di Moie ed è scomparso nel nulla.

I familiari hanno iniziato le ricerche intorno le 18.30 chiedendo agli altri residenti se avevano notato l'uomo aggirarsi nella zona. Dopo un paio d'ore sono state allertate anche le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco che hanno esteso la ricerca anche in alcune aree limitrofe e nelle campagne. Il cadavere è stato ritrovato nella notte in un piccolo dirupo all'interno di un canneto. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma sembrerebbe da una prima analisi che l'uomo sia morto a seguito di un malore. Intervenuta nella zona anche l'ambulanza della Croce Rossa di Jesi.