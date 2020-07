Tragico incidente, muore Andrea Novelli: era il direttore del Consorzio Agrario di Ancona

E' morto il direttore del Consorzio Agrario di Ancona Andrea Novelli, deceduto questa mattina in un incidente stradale in Toscana, nella zona di Valdarno Casentinese, in provincia di Arezzo. L'uomo, molto conosciuto nell'anconetano, si è schiantato contro un'auto mentre era in sella alla sua moto: troppo violento l'impatto con il mezzo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Novelli, 61 anni, residente a San Mauro Pascoli, da oltre quindici anni a Jesi alla guida del Consorzio, è stato un punto di riferimento straordinario per la struttura cooperativa distribuita su 40 sedi tra le province di Ancona, Pesaro e Macerata, consentendo una crescita esponenziale che l’ha resa nel tempo uno dei principali punti di riferimento del settore agricolo marchigiano. «Piango un amico prima ancora che un grande direttore - le parole del presidente del Consorzio, Alessandro Alessandrini - è una gravissima perdita per tutti noi. La sua straordinaria professionalità, unita ad una forte dedizione al Consorzio, lo rendevano un interlocutore fondamentale per il settore primario regionale. Alla moglie i sensi del più profondo cordoglio».