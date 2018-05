Va in ospedale per degli esami, muore per shock anafilattico dopo i test allergici

Arriva in ospedale per effettuare dei test allergici su consiglio del proprio medico. Dopo gli esami però va in shock anafilattico e muore. Tragedia ieri pomeriggio all'ospedale regionale di Torrette dove Francesco Restolfer, 66enne di Brecce Bianche, è improvvisamente deceduto.

La vittima ha raggiunto il nosocomio dorico a metà mattinata. L'uomo era stato consigliato appunto dai medici di effettuare gli esami allergici dopo che lo scorso anno, a seguito di un'operazione di routine, aveva manifestato una reazione allergica della pelle dopo la somministrazione di un antibiotico per via intramuscolare. Effettuati i test però qualcosa è andato storto ed il 66enne è entrato in shock anafilattico, muorendo poche ore dopo. La terribile notizia è arrivata ai familiari intorno all'ora di pranzo ed increduli si sono diretti al sesto piano dell'ospedale dove si trova il reparto di allergologia. Per far piena luce su quanto successo i parenti hanno presentato una denuncia ai Carabinieri, chiedendo alla Procura che venga disposta l'autopsia sul corpo di Restolfer e venga acquisita tutta la documentazione per capire il tipo di trattamento a cui l'uomo è stato sottoposto poco prima di morire.