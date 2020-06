Porta a spasso il cane e si accascia, inutile la rianimazione: muore in strada

Tragedia nella notte a Posatora: un uomo di 56 anni anconetano (M.P. le iniziali) è stato trovato accasciato in strada, riverso a faccia in giù. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte del 118. E’ successo attorno all’1 in via Brodolini. A compiere la drammatica scoperta, una comitiva di ragazzi che hanno riconosciuto il cane con cui vedevano spesso l'uomo a passeggio, un pittore residente in zona.

Subito sul posto si è portato un equipaggio del 118, insieme alla polizia con le Volanti e la Scientifica: sul corpo il medico legale non ha trovato segni di violenza. Molto probabilmente il 56enne è stato stroncato da un infarto mentre portava a spasso il cane, ma per avere certezza sulle cause della morte il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.