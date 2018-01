Muore per un malore alla fermata del bus, fissati i funerali di Daniele

Stava ritornando alla sede Caritas di Ancona quando, come volesse riposare, si è accasciato sulla spalla dell’amico Remo Baldoni al volante del Fiat Doblò grigio, che ha poi inchiodato per accostare e chiedere aiuto al 118. E' morto così Daniele Traversetti, il 46enne anconetano, vittima giovedì scorso di un malore fatale in piazza Ugo Bassi.

La salma si troverà nella camera ardente dell'ospedale di Torrette fino alle 18 di oggi pomeriggio (martedì). I funerali invece sono stati fissati per domani, 31 gennaio, alle 10,30 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie.