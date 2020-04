Choc alla fermata del bus, trovato un cadavere a terra: giallo sulla morte

Choc in via 29 Settembre, dove questa mattina un cadavere è stato trovato dai passanti nei pressi della fermata dell'autobus. All'arrivo dei soccorritori del 118, il decesso era ormai avvenuto e non c'è stato nulla da fare. Si tratterebbe di un uomo di origine africana. Ignote le cause della morte, al momento: non ci sarebbero segni evidenti sul corpo, il che lascia pensare ad un malore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Scientifica, oltre ad una pattuglia della Guardia di Finanza.

