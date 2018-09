Schianto in autostrada, il cuore di Alessio ha smesso di battere

Ha lottato per ben 13 giorni, ma il suo cuore ieri pomeriggio ha smesso di battere. E' morto nel suo letto d'ospedale a Torrette Alessio Bevilacqua, il 29enne rimasto gravemente ferito in un incidente sull'autostrada A14, nel tratto tra Ancona Nord e Ancona Sud.

Alla guida del mezzo c'era il padre, che dopo aver perso il controllo della sua Dacia Dust aveva sfondato il guard rail finendo in un fosso al lato della carreggiata. Il ragazzo, sbalzato dal veicolo e finito a diversi metri dall'auto, era subito apparso in gravi condizioni. Dopo tredici giorni di lotta però il suo cuore non ce l'ha fatta. Ieri pomeriggio i medici hanno dichiarato la morte del giovane che da alcuni anni lavorava a Londra come ricercatore.