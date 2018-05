Perde l'equilibrio dal trattore e viene schiacciato, morto un agricoltore

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi alla Grancetta a Chiaravalle. Un agricoltore di 82 anni si trovava alla guida del proprio trattore quando per cause ancora in fase di accertamento sarebbe caduto durante una manovra e sarebbe rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo. Inutili i soccorsi, troppo gravi le lesioni riportate dall'uomo che è morto praticamente sul colpo. Sul posto 118, la Croce Gialla di Chiaravalle, i vigili del fuoco di Falconara ed i Carabinieri.