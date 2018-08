Dramma in strada, doppio malore in auto: morti due automobilisti

Due malori fatali mentre sono alla guida della propria automobile. E' doppia la tragedia vissuta tra lunedì e martedì ad Ostra Vetere e Senigallia. Il primo decesso è avvenuto proprio il 13 agosto, in zona Cesano, lungo la Strada Adriatica Nord, dove un 80enne è stato colpito da un infarto mentre si trovava all'interno del veicolo. Sul posto i soccorritori ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Il giorno dopo invece, ad Ostra Vetere, un automobilista si trovava in paese quando si è accasciato da un lato perdendo i sensi. Anche in questo caso si tratterebbe di un infarto. Sul posto l'elisoccorso insieme alle ambulanze ma per per l'uomo non c'era più niente da faer. Dopo circa 40 minuti di rianimazione è stato constatato il decesso.