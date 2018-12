Strage in discoteca, i nomi delle vittime: la più piccola aveva solo 14 anni

Sei vittime confermate, mentre sono 13 i feriti in gravi condizioni. Un bilancio gravissimo che purtroppo nelle prossime ore potrebbe anche peggiorare. Le vittime della tragedia di questa notte sono: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia ed Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Sono questi i nomi di chi non ce l'ha fatta, calpestato dopo il fuggi fuggi all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

La ricostruzione

Erano in centinaia all'interno del locale, tutti in attesa del concerto del trapper milanese Sfera Ebbasta. Improvvisamente dalla folla si sono alzati dei lamenti, con alcuni che hanno iniziato e non respirare. In un attimo si è scatenato il panico, che ha preso la forma di una massa in fuga attraverso l’uscita posteriore del locale. La maggior parte di loro è riuscita ad uscire ma si è fermata sopra una pedana ai cui lati c’erano delle balaustre. A quel punto c'è stato il crollo delle stesse che hanno fatto cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti poi schiacciati.