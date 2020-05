Si torna a morire negli ospedali marchigiani, altre due vittime dopo le 0 di domenica

ANCONA - Il Gores ha comunicato che oggi sono purtroppo decedute due persone. «Come avevamo detto ieri - ha affermato il presidente Luca Ceriscioli - la battaglia non è finita e occorre non abbassare assolutamente la guardia, in questa delicatissima fase della ripartenza. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di chi ha perso la vita e di chi ancora oggi continua a soffrire». Le due vittime sono una 62enne di Pesaro ed un 86enne di Sarnano, entrambi con patologie pregresse. Sale a 986 il numero totale di morti nelle Marche da inizio emergenza.

