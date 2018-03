Tradito dal suo cuore mentre gioca con il figlio, muore un papà di 41 anni

Sta giocando con suo figlio in casa quando viene stroncato da un malore. Una tragedia immane quella avvenuta in un appartamento di via Piandelmedico a Jesi. A perdere la vita un giovane papà di 41 anni colto probabilmente da un infarto nel tardo pomeriggio di martedì. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti poco dopo sul posto.

Neanche il tempo di correre disperatamente in ospedale. Franco era già morto lasciando nello straziante dolore sua moglie ed i loro tre bambini. I funerali sono stati fissati per giovedì pomeriggio alle 15 alla Chiesa di Sant'Antonio Abate. Per la salma non è stata disposta l'autopsia.