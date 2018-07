Imprenditoria in lutto, la Mancinelli nel ricordo di Gavetti e Carluccio

Nelle ultime ore Ancona ha perso due dei suoi migliori esponenti del commercio locale, Franco Carluccio e Gilberto Gavetti. Ottantasei anni, Franco Carluccio era un decano della ristorazione, mentre Gavetti, 75 anni, era il re delle calzature in città.

«Nel lontano 1969 - ricorda l'Amministrazione comunale - aveva aperto all'interno del porto -da vero pioniere- il ristorante La Terrazza, locale rinomato e apprezzato fino ai giorni nostri per la sua cucina e per la splendida posizione tra le banchine, all'epoca punto di riferimento non solo per i turisti e per gli anconetani ma anche per gli operatori portuali che alla Terrazza si ritrovavano per consuetudine, nei momenti di riposo dai turni lavorativi e fino a notte fonda dato che il ristorante non chiudeva mai. Altra grave perdita è quella di Gilberto Gavetti, 75 anni, il “re della calzatura”. Aggredito da un male che non gli ha lasciato scampo, Gavetti aveva iniziato a lavorare giovanissimo nel negozio di piazza Roma che- dopo un periodo vissuto da rappresentante di calzature made in Marche, in tutta Italia ha poi rilevato, ampliandolo e trasformandolo in un negozio di grande appeal dove con garbo e signorilità accoglieva le clienti e famiglie intere. Sportivo, amante del mare come della montagna, Gavetti -come Carluccio alla sua discendenza- ha aperto la strada alle figlie che proseguono nell'attività e che lo piangono oggi insieme a tutti gli affezionati clienti, alla cittadinanza e alla Amministrazione comunale che esprime le proprie sentite condoglianze alle famiglie».