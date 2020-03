Aumenta la conta delle vittime, altri 19 decessi nelle Marche: 3 sono anconetani

ANCONA - Il Coronavirus non dà tregua. Quella di oggi, domenica 22 marzo, è stata un’altra giornata drammatica con 19 vittime in tutto il territorio marchigiano, di cui 3 residenti nella provincia di Ancona. La maggior parte risiedevano nel Pesarese, ma sono stati registrati decessi anche nel Maceratese e nel Fermano. Il più giovane è un uomo di 58 anni residente a Sant'Angelo in Vado e deceduto nell'ospedale di Urbino, mentre la più anziana è una donna di 97 di Pesaro morta all'ospedale di Torrette. Tutti soffrivano di altre patologie a parte una donna di 82 anni di Falconara. Sale così a 202 il numero delle persone decedute nella nostra regione per complicanze collegate al coronavirus.

