Uniti nel ricordo di Sandro, l'azienda ringrazia tutti: «Grande calore e vicinanza»

JESI - «La famiglia Paradisi, le maestranze e i collaboratori, ringraziano delle testimonianze di sentita e commossa partecipazione all’improvvisa scomparsa dell’amatissimo Sandro. Il calore e la vicinanza che ci è stata dimostrata, è per tutti noi consolazione e sollievo da tanto dolore». Sono queste le toccanti parole da parte della Paradisi srl, a pochi giorni dalla scomparsa del suo titolare Sandro, l'imprenditore jesino morto dopo essere stato stroncato da un malore mentre stava pedalando con alcumi amici tra le colline della Vallesina.



«I pensieri e i gesti che in questi giorni, da tante parti, ci hanno confortato e accompagnato nella profonda sofferenza, rappresentano quanto Sandro sia stato apprezzato come uomo, amico e imprenditore. L’impresa che ha cresciuto con equilibrio, passione, lungimiranza e amore, già da oggi, in ogni suo reparto, è impegnata nel proseguire l’attività, in totale coerenza e continuità con i suoi valori, con la sua stessa attenzione ad ogni dettaglio e vocazione al nuovo e con la medesima responsabilità verso ogni persona. Abbiamo perso un padre, ma rimane una famiglia forte e unita che sente l’enorme e bella eredità di sentimenti che ha lasciato. Vogliamo perciò essere umili e forti testimoni quotidiani del suo lavoro praticando i principi che ci ha trasmesso, ritrovando energie in quel sorriso mansueto e dolce che ci avvicina, ci fa sentire uniti, ci spinge al coraggio di sognare e ci dà fiducia nel futuro».