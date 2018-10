Si accascia al cinema e muore, Alessandro aveva solo 24 anni

Ha detto all'amico che era con lui di non sentirsi troppo bene, poi ha iniziato ad avere difficoltà a respirare ed infine si è accasciato a terra privo di sensi. E' morto così Alessandro Antonioli, 24enne di Marotta, stroncato da un malore mentre si trovava all'interno del cinema di Bellocchi in compagnia di un suo coetaneo. Inutili i soccorsi, per il giovane non c'era ormai più niente da fare.

Ora sarà l'esame autoptico a svelare le reali cause che hanno portato alla sua morte. Una tragedia che ha sconvolto tutta la città di Marotta, dove Alessandro e la sua famiglia erano molto conosciuti.