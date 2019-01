La scoparsa di Sergio Cascia, il ricordo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

«Siamo profondamente colpiti ed addolorati per la scomparsa del collega ed amico Sergio Cascia, che per lunghi anni, dal 2006 ad oggi, abbiamo avuto l’onore di avere tra i consiglieri di questo Ordine. Sergio è stato un grande professionista che ricorderemo per il suo entusiasmo, la sua passione e la sua schiettezza. Di sé diceva ‘sono un medico di campagna, con i piedi per terra’ e con questo spirito di autentica semplicità ha sempre svolto la sua professione: è stato un vero punto di riferimento per i pazienti, con la sua presenza attenta e premurosa, e per i colleghi, per i quali non si è risparmiato con il suo impegno sia ordinistico che sindacale. Grazie Sergio, per tutto». Queste le parole di cordoglio del Presidente dell’Omceo Ancona, Fulvio Borromei, espresse a nome di tutto l’Ordine, dei revisori dei conti e della Commissione Albo Odontoiatri.