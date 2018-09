Nuotatore e attore di teatro, il cuore di Michele ha smesso di battere a soli 34 anni

Michele in città era conosciuto da tutti. Sempre sorridente, sempre pronto a dispensare una parola per gli altri. Michele aveva una grave disabilità, ma questo non lo aveva mai fermato. Il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverato da circa una settimana.

Figlio del caporeparto dei vigili del fuoco Mirando Pigliapoco, il giovane era un grande appassionato di nuoto e teatro. Tifosissimo della Roma e dell'Aurora Basket, il sorriso di Michele si è spento su un letto d'ospedale, stretto dall'affetto di mamma Antonella e di suo fratello Nicola. La camera ardente è stata allestita a Jesi in via Marche presso la Casa funerararia Santarelli. L'ultimo saluto al 34enne invece verrà dato sabato mattina alla chiesa di San Francesco di Paola, poco distante dall'Arco Clementino.