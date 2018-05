Caso Principi, l’operatrice in ferie: «Al momento la scelta migliore»

L’operatrice accusata dalla famiglia di Gilberto Principi di aver sottovalutato al telefono le condizioni di salute del fondatore della Blu Pubblica Assistenza, poi morto al pronto soccorso nei giorni scorsi, è in ferie. Ufficialmente chieste direttamente fino al 20 maggio ma la richiesta è arrivata a seguito di un vertice tra i dirigenti del soccorso di emergenza e l’Asur Marche per fare il punto della situazione. La stessa Asur ha avviato un’indagine interna per capire cosa sia successo. Nel frattempo va avanti quella della Procura, al momento, senza indagati.

I carabinieri, dopo aver acquisito le registrazioni del centralino, nei giorni scorsi hanno verbalizzato le testimonianze di alcuni testimoni presenti alla centrale 118 al momento della telefonata di Principi. «Le ferie - spiega Ermanno Zamponi, responsabile del 118 -sono la scelta migliore perché chiunque svolga questo servizio delicato deve avere la giusta concentrazione e al momento, al di là di cosa emergerà dalle indagini, per l’operatrice e comunque un momento provante. Con un coinvolgimento emotivo del genere sarebbe difficile lavorare».