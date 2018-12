Andrea travolto ed ucciso in superstrada, la Tre Valli: «Dipendente modello, siamo attoniti»

La Cooperlat Trevalli dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa di Andrea Conti, a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la SS76 tra Jesi centro e Jesi ovest, in direzione Fabriano, si è stretta intorno alla famiglia e al suo profondo dolore.

«Andrea, 52 anni di Castelleone di Suasa, entrato a far parte dell’azienda 5 anni fa - si legge in una nota - è sempre stato un lavoratore esemplare per dedizione e disponibilità. La sua scomparsa lascia tutti profondamenti attoniti ed addolorati».