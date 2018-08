Sconfitto da un male incurabile, muore un ex dipendente comunale

Tutta la città in choc per la morte di Franco Piersanti, ex dipendente comunale di 63 anni, stroncato prematuramente da un male incurabile. Da poco in pensione, Franco era conosciuto ed apprezzato dall'intera comunità. Vicepresidente del comitato Gemellaggi insieme alla moglie Luciana, stava combattendo contro un mostro che non gli lasciava tregua. Lo stava facendo con dignità e con tanta forza, rimanendo sempre vicino al suo paese: solo due settimane fa infatti era stato presente al concerto d'estate della banda cittadina Giovan Battista Pergolesi.

A ricordarlo anche l'attuale sindaco Pancotti che racconta come di Piersanti apprezzava il suo carattere aperto ed il suo spirito dinamico e sempre proiettato al nuovo. Oggi verranno celebrati i funerali alle 17 alla chiesa di Santa Marina della Fiducia, a Pongelli di Ostra Vetere. Presenti oltre alla moglie Luciana, anche i due figli della coppia e tutta una città che a faticà gli riserverà l'ultimo saluto.