Cadavere nel fiume, un pescatore lo vede e dà l'allarme: sul posto i Carabinieri

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina, poco dopo le 8, nella frazione di Fiumesino, in un isolotto a fianco del letto del fiume Esino, a Falconara. A ritrovare il corpo, a circa 300 metri dalla foce, è stato un pescatore che si trovava nella zona e che ha subito allertato i Carabinieri. Sul posto i militari di Falconara coordinati dal comandante Michele Ognissanti, che ora stanno aspettando il medico legale per verificare lo stato del cadavere. Da una primissima analisi non sembra ci siano segni di violenza. Sopralluogo anche da parte del Comandante Provinciale Cristian Carrozza.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO