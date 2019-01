Ragazza trovata morta all'Hotel House, era scomparsa da alcuni giorni

Era scomparsa da casa lunedì scorso. Ieri sera il suo corpo è stato ritrovato lungo il vialetto che porta all'Hotel House. E' morta così Roxana Ercolani, 30 anni di Citivanova, conosciuta da tutti come Alessandra.

Il cadavere della ragazza è stato ritrovato a bordo di una Hyundai Getz, parcheggiata in via Salvo d'Acquisto. Una zona teatro molto spesso di spaccio di sostanze stupefacenti e luogo utilizzato dai tossicodipendenti per consumare la droga. I Carabinieri l'hanno ritrovata quando da poco erano passate le 20. Secondo una prima ricostruzione la ragazza si sarebbe iniettata la dose e poi si sarebbe addormentata a pochi metri dall'hotel multietnico. Alcuni mesi fa era stata in comunità proprio per uscire dalla tossicodipendenza e sembrava finalmente esserne uscita. I militari l'hanno trovata distesa nel veicolo e secondo i medici morta da almeno un paio d'ore. I familiari avevano dato l'allarme lunedì sera, non vedendola rientrare a casa. La salma di Roxana è stata portata all'obitorio di Civitanova in attesa dell'autopsia mentre la Hyundai è stata sequestrata.