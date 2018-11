Addio all’opinionista anconetana alla corte di Maria

La celebrità televisiva era arrivata per caso qualche anno fa. Simpatia e sincerità non mancavano e nemmeno dispiacevano agli autori di Uomini e Donne che avevano scelto lei, Renata Pisani, come ospite fissa della versione over del programma condotto da Maria De Filippi. La Pisani è morta venerdì scorso all’Inrca di Ancona all’età di 91 anni.

Originaria di Napoli ma anconetana di adozione per essersi sposata e trasferita qui da giovane, la Pisani aveva avuto un malore ad agosto ed era stata ricoverata. Venerdì le sue condizioni sono peggiorate fino a che non c’è stato più nulla da fare. Ai funerali, celebrati a S. Maria a Posatora, tante persone a darle l’ultimo saluto.