Morta in Cina mentre si trovava in hotel, per Anna fu una tragica fatalità

Nessuno indagato e suicidio escluso: la morte di Anna Tiberi è stata una fatalità. A poco più di un anno da quel terribile 5 novembre, le autorità cinesi hanno chiuso la vicenda sulla scomparsa della 25enne di Fabriano, morta mentre si trovava in una camera d'albergo a Ningguo, in Cina. Secondo gli investigatori la mediatrice linguistica, spaventata per la presenza di insetti all'interno della stanza, si è alzata dal letto ed in preda al panico si è sbilanciata ed è caduta nel vuoto. Un volo di circa 10 metri che purtroppo non le ha lasciato nessuna possibilità.